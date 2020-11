17.11.2020 08:12 Uhr

„Das Traumschiff“: Diese Stars sind dabei

"Das Traumschiff" ist Weihnachten und Neujahr wieder zu sehen. Mit dabei sind dann Stars wie "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse.

„Das Traumschiff“ wird Weihnachten und Neujahr trotz Corona-Pandemie im TV laufen: „Das Traumschiff: Kapstadt“ strahlt das ZDF am 26. Dezember aus. Am 1. Januar 2021 geht es mit „Das Traumschiff: Seychellen“ weiter. Neben Kapitän Florian Silbereisen (39) werden auch Barbara Wussow (59) als Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Daniel Morgenroth (56) als Erster Offizier Martin Grimm wieder mit an Bord sein. Und ein paar weitere Stars.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird Marianne Sägebrecht (75) als Schwester Magdalena dabei sein, und auch Linda Evans (77, „Der Denver-Clan“), Kai Schumann (44, „Heldt“), „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (39) sowie Sarah Elena Timpe (35), bekannt aus „Sturm der Liebe“, spielen mit. Joko Winterscheidt (41) als Moritz Parger ist zudem erneut mit von der Partie. In der Neujahrsfolge können sich die Fans unter anderem auf Moderatorin Laura Karasek (38), Model Alena Gerber (31) und „Bares für Rares“-Star Horst Lichter (58) freuen.

