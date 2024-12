Stars in 2024 Das waren die „It Girls“ des Jahres

Schauspielerin Harriet Herbig-Matten (l.) und Popsängerin Sabrina Carpenter zählen zu den "It Girls" des Jahres (noe/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 20:30 Uhr

Das Jahr 2024 war voller ereignisreicher Momente und einprägsamer Persönlichkeiten. Einige stachen mehr heraus als andere und sicherten sich ihren Platz unter den "It Girls" des Jahres. Welche Stars sind es und was macht sie so besonders?

Das Jahr 2024 geht als ein ereignisreiches zu Ende und hatte popkulturell einiges zu bieten. So gibt es verschiedenste "It Girls", die das Jahr auf die ein oder andere Weise prägen konnten. Ob politisch, musikalisch oder modisch: Diese Frauen hatten 2024 ihren Moment.

Die "It Girls" der Musikszene

Musikalisch hatte 2024 einige Höhepunkte und vor allem die Popmusik stand im Mittelpunkt des Geschehens. Es gibt einige Künstlerinnen, die hier besonders einflussreich waren und mit ihrer Musik zahlreiche Menschen begeistern konnten.

Das Jahr ist ohne den Weltstar Taylor Swift (35) nicht zu buchstabieren. Sie war eine prägende Figur und gehört in jedem Fall zu den "It Girls" des Jahres. Ihre "Eras Tour" brach zahlreiche Rekorde und schrieb musikalische Geschichte. Doch nicht nur das: Neben ihrer anspruchsvollen Welttournee brachte Swift das Doppel-Album "The Tortured Poets Department" an die Öffentlichkeit und platzierte sich damit wochenlang auf den weltweiten Chart-Listen. Auch ihre Beziehung zu dem NFL-Star Travis Kelce (35) stand 2024 stets im Auge der Öffentlichkeit und sorgte für einige einprägsame popkulturelle Momente.

Eng verbunden mit Swift ist die Popsängerin Sabrina Carpenter (25), die 2024 ihren endgültigen Durchbruch schaffte. Schon zuvor hatte sie sich mit ihrer Musik eine Fangemeinde aufgebaut, doch das Jahr 2024 verschaffte ihr weltweiten Ruhm. Mit ihren Sommerhits "Espresso" und "Please Please Please" stürmte sie die Charts. Auch ihr darauffolgendes Album "Short n' Sweet" wurde zum Erfolg. Zudem startete sie ihre gleichnamige Tour und stand mehrmals bei Swifts "Eras Tour" auf der Bühne. Mit ihrem einzigartigen Look und unbeschwerten Songtexten gehört sie ebenfalls zu den "It Girls" des Jahres.

Ein weiteres "It Girl" in der Musikszene war Sängerin Chappell Roan (26). Auch sie genoss 2024 einen rasanten Aufstieg und ist spätestens seit ihrem Hit "Good Luck, Babe!" aus der modernen Popwelt nicht mehr wegzudenken. Was sie zudem zu einer Trendfigur macht, ist ihr ikonischer Look. Mit dramatischen Outfits und Make-up konnte sie 2024 einige Male Aufmerksamkeit erregen und für Begeisterung sorgen.

Popsängerin Charli XCX (32) war 2024 nicht nur auf eine Weise Trendsetterin. Mit ihrem neuen Album "brat", das im Sommer erschien und große Erfolge feierte, wurde sie zu einem musikalischen "It Girl". Doch das Album brachte einen vollkommen neuen Trend hervor, der schließlich die Runden machte und in aller Munde war: Der sogenannte "Brat Girl Summer". Dank Charli XCX entstand ein neuer Lifestyle, der sich von den bisherigen Trends abgrenzen und herausstechen konnte.

Ein Popstar, der 2024 ebenfalls zu ihrem Jahr machen konnte, ist Sängerin Gracie Abrams (25). Sie war nicht nur auf Swifts "Eras Tour" als Support zu sehen, sondern stand zahlreiche Male mit dem Weltstar auf der Bühne. Zusätzlich brachte sie im Juni ihr eigenes Album "The Secret of Us" raus. Hier wimmelte es nur so von Hits, die millionenfach gehört wurden und zum finalen Durchbruch der Sängerin beitrugen. Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, den kurzen Haaren und dynamischen Songs, gehört Abrams ebenfalls auf die Liste der musikalischen "It Girls" des Jahres.

Influencerinnen als Trendfiguren

Die Welt der sozialen Medien spielt eine immer größer werdende Rolle und so war sie auch 2024 prägend. Besonders hier sind "It Girls" von Bedeutung, denn mithilfe von Plattformen wie Instagram und TikTok nehmen sie großen Einfluss.

Unter den einflussreichsten Medienpersönlichkeiten des Jahres befindet sich die Influencerin und das Model Nara Smith (23). Mit ihren ungewöhnlichen Kochvideos konnte sie sich in den sozialen Medien eine weitreichende Fangemeinde aufbauen. Besonders machen sie ihr extravaganter Stil und ihre schicken Outfits, die sie auch in der Küche nicht ablegt. Dank dieses Looks gehört sie zu den "It Girls" des Jahres 2024.

Eine Trendfigur, die nicht nur 2024 begeistern konnte, ist Hailey Bieber (28). Schon seit Langem gilt sie als Modeikone und durch ihre eigene Beauty-Marke "Rhode" erlangte sie noch mehr Popularität. 2024 begeisterte sie Millionen von Fans mit ihrer Schwangerschaft. Auch mit ihren klassischen und stylischen Outfits sicherte sie sich ihren Status als "It Girl".

Die Influencerin Sofia Richie (26) konnte vor allem mit ihrer Hochzeit im April 2023 begeistern. Dort feierten Fans insbesondere ihre Looks für den besonderen Tag. Auch 2024 bewies sich die Influencerin als "It Girl". Sie war Teil zahlreicher großer Kampagnen, wurde Mutter und teilte weiterhin ihr Leben sowie ihre zeitlosen Looks auf ihren Plattformen.

Ein deutsches "It Girl"

Auch in Deutschland gab es 2024 prägende Figuren. Eine davon ist die "Maxton Hall"-Schauspielerin Harriet Herbig-Matten (21). Die auf dem Mona Kasten-Buch basierende Serie erschien im Mai und schrieb Geschichte. Sie wurde zu einem internationalen Erfolg und Herbig-Matten zu einem Star. Seitdem kollaborierte sie bereits mit zahlreichen Marken, wie Dior oder Boss und entwickelte sich damit zu einer Modeikone. 2025 können sich Fans bereits auf die zweite Staffel der erfolgreichen Serie freuen und Herbig-Matten kann ihren Platz auf der "It Girl"-Liste voraussichtlich beibehalten.