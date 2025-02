Vierte Staffel kommt Das Warten hat ein Ende: Dreharbeiten für „Ku’Damm 77“ laufen bereits

"Ku'damm 77" (v.l.): Caterina Schöllack (Claudia Michelsen), Friederike von Boost (Marie Louise Albertine Becker), Helga von Boost (Maria Ehrich), Monika Schöllack (Sonja Gerhardt), Dorli Schöllack (Carlotta Bähre) und Eva Fassbender (Emilia Schüle). (ili/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 11:37 Uhr

Die erfolgreiche ZDF-Serie rund um die Schöllack-Frauen geht endlich weiter: In Berlin haben die Dreharbeiten zur vierten Staffel "Ku'damm 77" begonnen. Die neuen Folgen spielen im "Deutschen Herbst".

Die Tanzschule "Galant" öffnet wieder ihre Pforten: Wie das ZDF mitteilt, haben in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten zur vierten Staffel der erfolgreichen "Ku'damm"-Serie begonnen. Die drei neuen Folgen spielen im Jahr 1977 und tragen entsprechend den Titel "Ku'damm 77".

Unter der Regie von Maurice Hübner sind erneut Sonja Gerhardt (35), Claudia Michelsen (56), Maria Ehrich (31) und Emilia Schüle (32) in den Hauptrollen zu sehen. Neu im Damen-Ensemble sind unter anderem Carlotta Bähre (geb. 2005), Marie Louise Albertine Becker (geb. 2003) und Massiamy Diaby (geb. 1996).

Schauspieler August Wittgenstein (44) und überraschenderweise auch Sabin Tambrea (40) gehören ebenfalls wieder zum Cast. Letzterer spielte in den ersten drei Staffeln "Ku'damm 56" (2016), "Ku'damm 59" (2018) und "Ku'damm 63" (2021) den Industriellensohn und Schriftsteller Joachim Franck, der immer wieder um Monika (Gerhardt) kämpft. In der zweiten Episode der dritten Staffel nimmt er sich allerdings das Leben. In der neuen Staffel verkörpert der Schauspieler einen Lehrer, den auch Monika kennenlernt.

Drei Generationen unter einem Dach

Die Handlung spielt im Berlin des Jahres 1977. Die Wohnung über der Tanzschule beherbergt inzwischen drei Generationen der Schöllack-Familie: die Schwestern Monika und Helga (Ehrich), deren fast erwachsene Töchter Dorli (Bähre) und Friederike (Becker) sowie Mutter und Großmutter Caterina (Michelsen). Nur Eva (Schüle) fehlt – sie verbüßt eine 14-jährige Gefängnisstrafe.

Das Zusammenleben der Frauen gestaltet sich turbulent. Als Monikas Tochter Dorli dem Druck als Profitänzerin nicht mehr standzuhalten scheint, gerät die enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter ins Wanken. Monika selbst findet durch den Straßenmusiker Sharif (Aziz Dyab, geb. 1995) zurück zur Musik. Auch die Begegnung mit Friederikes Lehrer Robert Beck (Tambrea) verspricht neue romantische Verwicklungen.

Video News

Noch kein Sendetermin für "Ku'damm 77"

"Wir freuen uns sehr, unsere Erfolgsserie gemeinsam mit der Autorin und Creative Producerin Annette Hess und der UFA in eine neue Ära führen zu können", erklärt ZDF-Hauptredaktionsleiterin Heike Hempel. "Die Familie um Matriarchin Caterina Schöllack ist größer geworden. Drei Frauengenerationen erleben im 'Deutschen Herbst' das pulsierende Leben der geteilten Stadt", fügt sie hinzu.

Die Dreharbeiten in Berlin sollen voraussichtlich bis Ende April 2025 andauern. Ein Sendetermin für "Ku'damm 77" steht noch nicht fest. Die Drehbücher stammen wie bei den vorherigen Staffeln von Annette Hess. Produziert wird die Serie von der UFA Fiction im Auftrag des ZDF.