Das wilde Sexleben von Ashton Kutcher & Demi Moore

Es ging offenbar wild her in der Ehe von Demi Moore (56) und Ashton Kutcher (41) – flotte Dreier inklusive.

Diese Woche wird Demi Moores (56) Autobiografie „Inside Out“ erscheinen. In dem rund 300 Seiten umfassenden Buch bespricht die Schauspielerin sehr offen einige der düstersten Stunden ihres Lebens (wir berichteten). Es geht um ihre Vergewaltigung im Teenager-Alter, den Selbstmord-Versuch ihrer Mutter, als Demi selbst noch ein Kind war, eine tragische Fehlgeburt im Jahr 2003 und über ihre eigene Drogen- und Alkoholsucht.

Aber auch das wilde Sexleben mit Ex-Mann Ashton Kutcher (41) bleibt kein Geheimnis.

Zwei Dreier mit ein anderen Frau

Gegenüber der US-Seite „Radar“ erklärte sie zum Thema Dreier im Interview: „Ich wollte ihm zeigen, wie toll und offen ich sein kann.“ Im Nachhinein bewertet sie diese sexuellen Experimente aber als einen Fehler. Denn sie hätten das spätere Fremdgehen ihres Ehemannes begünstigt.

Ashton soll seine Ex-Frau in den kommenden Jahren zwei Mal betrogen haben. Als sie ihn zur Rede stellte, verwendete er den Dreier als Argument für sein Verhalten, wie die Schauspielerin resümiert: „Wir hatten eine dritte Person in unsere Beziehung gebracht. Ashton sagte, dass die Grenzen dadurch verwischt wurden und auf eine gewisse Weise, rechtfertigte er damit, was er getan hatte.“

„Inside Out“ am 24. September

In den USA erscheint „Inside Out“ bereits am 24. September. Wann die Autobiografie auch in der deutschen Übersetzung hierzulande in den Bücherregalen zu finden sein wird, steht leider noch nicht fest.