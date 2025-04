Stars Das will die Tochter von Collien Ulmen-Fernandes beruflich machen

Bang Showbiz | 18.04.2025, 14:00 Uhr

Die 'Das Traumschiff'-Darstellerin spricht offen über die Zukunftspläne ihrer Teenie-Tochter.

Collien Ulmen-Fernandes spricht offen über die Karrierepläne ihrer Teenie-Tochter.

Die 43-jährige Schauspielerin zieht gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Ulmen eine im Jahr 2012 geborene Tochter groß. Aktuell befindet sich die einstige VIVA-Moderatorin auf hoher See, denn noch bis Ende des Monats werden auf der MS Amadea die neuen Folgen der ZDF-Serie ‚Das Traumschiff‘ gedreht. Mit dabei ist auch Colliens Tochter, die ihre Mutter ganz genau bei der Arbeit beobachtet. Denn wie die stolze Mama im Interview mit ‚Bunte‘ verrät, will ihre Kleine später mal in ihre Fußstapfen treten. „Meine Tochter möchte Journalistin und Schauspielerin werden, für sie ist das ganz klar. Sie hat schon sehr konkrete Vorstellungen von ihrem weiteren Werdegang“, gibt Collien preis. „Sie hat jetzt im Schultheater ihre erste Hauptrolle bekommen.“

Wie die Arbeit an den neuen ‚Traumschiff‘-Episoden letzten Endes im Fernsehen rüberkommt, interessiert die Nachwuchsschauspielerin deshalb ganz besonders. „Meine Tochter besteht darauf, dass wir das Traumschiff an Ostern gemeinsam anschauen. Sie war beim Dreh mit dabei, stand bei fast jeder Szene um die Ecke und findet es daher natürlich total spannend, das Endresultat zu sehen“, berichtet Collien weiter. Dass sie ihre Tochter mit auf Reisen genommen hat, kam nicht von ungefähr. Denn die erfahrene Entertainerin möchte, dass ihr Kind sieht, wie der echte Alltag als Schauspielerin sich gestaltet. Collien erklärt: „Ich sage meiner Tochter immer ganz deutlich, dass der Job anstrengender ist als man denkt. Deshalb war es mir auch wichtig, dass sie beim Dreh dabei ist. Damit sie eben sieht, dass eine einzige Szene gefühlte hundertmal gedreht werden muss, bis sie im Kasten ist, weil die Kamera sie aus tausend verschiedenen Winkeln filmt. Und das kann natürlich auf Dauer ermüdend sein.“