Ab 17. Februar bei Sky Das wissen wir über „The White Lotus“ Staffel drei

Walton Goggins und Aimee Lou Wood in Staffel drei von "The White Lotus". (smi/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 11:46 Uhr

"The White Lotus" öffnet in der dritten Staffel seine Pforten in Thailand. Wie gewohnt mit völlig neuem Ensemble, unter anderem mit Arnie-Sohn Patrick Schwarzenegger und einem deutschen Schauspieler aus "Zone of Interest". Nur eine altbekannte Figur kehrt zurück.

Nach Hawaii und Sizilien geht es jetzt nach Thailand. "The White Lotus" startet wie immer mit neuem Schauplatz und neuem Ensemble in eine neue Staffel. In der dritten Runde eröffnet also ein Luxusressort auf der touristisch überlaufenden thailändischen Insel Ko Samui seine Pforten.

Video News

Los geht es am 17. Februar 2025 bei Sky. Nur einen Tag nach der Premiere in den USA also. Die insgesamt acht Folgen laufen dann immer montags um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic. Die Episoden stehen bei Sky auch auf Abruf zur Verfügung. Jede Folge gibt es wahlweise in der deutschen Synchronisation oder im englischsprachigen Originalton.

Darum geht es in Staffel drei von "White Lotus"

In Staffel drei der Satire zieht einmal mehr ein ungleiches Paar ins Ressort. Rick Hatchett und seine Freundin Chelsea unterscheiden sich nicht nur durch ihr Alter. Rick ist schroff und reizbar, während seine deutlich jüngere Partnerin Chelsea offen und freigeistig unterwegs ist.

Ebenfalls zu Gast auf Ko Samui ist der reiche Geschäftsmann Timothy Ratliff, der mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern Urlaub macht. Und dann ist da noch eine Gruppe von drei alten Freundinnen, die sich länger nicht mehr gesehen haben und nun einen Girls Trip unternehmen.

Laut Serienschöpfer Mike White (54) geht es in der dritten Staffel um einen "satirischen Blick auf den Tod und fernöstliche Religion und Spiritualität". In der ersten Staffel habe Geld im Mittelpunkt gestanden, in der zweiten Runde Sex.

Dass die neun Folgen in Asien spielen sollen, war Mike White schon vor der Premiere von Staffel zwei klar. Dies sagte er damals gegenüber dem Branchenmagazin "Deadline". Ursprünglich sollte der Dreh für Season drei in Japan stattfinden. Doch aufgrund der geringeren Kosten schwenkte das Team auf Thailand um. Neben der Insel Ko Samui drehte es in der Hauptstadt Bangkok und der Provinz Phuket.

Arnie-Sohn und "Zone of Interest"-Star: Die "White Lotus 3"-Darsteller

Die satirische Anthologie-Serie von Mike White geht wie gehabt mit frischem Cast in die neuen Folgen. Der aus "The Hateful Eight" bekannte "Fallout"-Ghul Walton Goggins (53) spielt den Rick. Aimee Lou Wood (29, "Sex Education") verkörpert seine junge Freundin Chelsea.

Der durch seinen Part als Lucius Malfoy in den "Harry Potter"-Filmen vertraute Jason Isaacs (61) gibt den Geschäftsmann Timothy. 90er-Jahre Indie-Queen Parker Posey (56) spielt seine Frau. Unter den Darstellern ihrer Kinder ragt Patrick Schwarzenegger (31) heraus, der Sohn von Arnold Schwarzenegger (77)

Das Freundinnen-Trio bilden Carrie Coon (44, "Ghostbusters: Legacy"), Michelle Monaghan (48, "Mission: Impossible") und Leslie Bibb (50, "Juror No. 2").

Aus deutscher Sicht interessant: Den Hoteldirektor spielt Christian Friedel (45). Spätestens seit seiner Hauptrolle im Oscar-gekrönten KZ-Drama "Zone of Interest" ist der auch aus "Das weiße Band" bekannt Magdeburger eine international bekannte Größe.

Nicht nur in Thailand ein Star ist Lalisa Manobal (27), die unter dem Namen Lisa Mitglied der K-Pop-Band Blackpink ist.

Einen Aufschrei aus der Ukraine gab es, als die "The White Lotus"-Macher Miloš Biković (37) bekannt gaben. Der russisch-serbische Darsteller soll die russische Invasion der Ukraine unterstützt haben. Nach dem ukrainischen Protest wurde er durch den Bulgaren Julian Kostov (35) ersetzt.

Nur eine alte Bekannte in Staffel drei

Neben den neuen Darstellern kehrt eine alte Bekannte aus Staffel eins zurück. Natasha Rothwell (44) war für ihren Part der Spa-Managerin Belinda für einen Emmy nominiert. Sie ist die einzige Rückkehrerin. Dies bedeutet: Fan-Liebling Jennifer Coolidge (63) ist diesmal nicht dabei. Sie spielte als einzige in den ersten beiden Staffeln mit. Zweimal gewann sie für ihre Rolle der Diva Tanya McQuid den Emmy.

Dass Jennifer Coolidge nicht zurückkehren wird, ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich segnete Tanya McQuid in Staffel zwei das zeitliche. Es gab aber Spekulationen, dass Coolidge in einer anderen Rolle in Season drei auftauchen könnte. Staffel vier von "The White Lotus" hat übrigens schon grünes Licht bekommen.