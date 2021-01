03.01.2021 16:36 Uhr

Das wünscht sich Helene Fischer für das neue Jahr

Mit einem Gruß an ihre Fans läutet auch Helene Fischer das Jahr 2021 ein. Sie erklärt, was sie sich für die kommenden Monate wünscht.

Viele Promis haben sich in den vergangenen Tagen zu Wort gemeldet, um ihren Fans ein frohes neues Jahr zu wünschen. Auch Helene Fischer (36, „Atemlos durch die Nacht“) hat sich nun angeschlossen.

Genau hinhören in 2021

„Ein neues Jahr ist wie ein Kapitel, das darauf wartet, von jedem einzelnen mitgeschrieben zu werden“, schreibt der Mega-Star bei Instagram. Noch sei alles ruhig, es sei also an der Zeit, „um mit klarem Geist genau hinzuhören, wo man beim Alten bleiben und wo man Neues wagen“ wolle. Sie wünsche dabei nicht nur sich, sondern allen, „dass 2021 wieder die Dinge zurückbringt, die das Leben so lebenswert machen. Gesellige Abende mit Freunden, sorgenfreies Reisen, Konzertbesuche, Umarmungen und ein unbeschwertes Miteinander!“

Eines solle ihrer Meinung nach aber wenn möglich wie im alten Jahr bleiben: „die Wertschätzung für die kleinen Freuden und Dankbarkeit für das, was man schon hat“. Zusammen mit den Fans wolle Fischer sich auf all das freuen, „was 2021 für uns bereit hält“.

(wue/spot)