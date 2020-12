01.12.2020 17:00 Uhr

Datet Rihanna den Rapper A$AP Rocky?

Die beiden sind schon seit Jahren befreundet, jetzt soll es auch gefunkt haben: Sängerin Rihanna soll aktuell Rapper A$AP Rocky daten.

Sängerin Rihanna (32, „Good girl gone bad“) und Rapper A$AP Rocky (32, „Testing“) sollen sich US-Medienberichten zufolge nähergekommen sein. Nachdem „Page Six“, das Klatsch-Ressort der Boulevardzeitung „New York Post“, berichtet hat, dass die beiden vergangenes Wochenende in New York gemeinsam ausgegangen seien, bestätigte eine Quelle dem Magazin „People“, dass die befreundeten Musiker sich derzeit daten würden.

Rihanna und A$AP Rocky haben bereits zusammengearbeitet und als Freunde gemeinsam Events besucht. 2013 begleitete der Rapper die Sängerin auf ihrer „Diamonds World Tour“ als Opening Act für ihre US-Shows. Im Juli 2018 wurden sie bei einer Fashionshow von Louis Vuitton in Paris gesichtet. Im Sommer 2020 war A$AP Rocky das Gesicht von Rihannas Kampagne zu ihrer Hautpflege-Marke Fenty Skin. Anfang des Jahres wurde über Rihannas Trennung vom saudischen Geschäftsmann Hassan Jameel (32) nach rund drei Jahren Beziehung berichtet. A$AP Rocky datete bereits Rapperin Iggy Azalea (30) und die Models Daiane Sodré (27) und Kendall Jenner (25).

(jom/spot)