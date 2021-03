Dating bei Netflix: „The One – Finde dein perfektes Match“

06.03.2021 22:10 Uhr

Neu ist die Science-Fiction-Serie "The One - Finde dein perfektes Match". In 10 Episoden erleben wir, ob ein DNA-Test den perfekten Partner herausfiltern kann.

Dank eines Durchbruches in der DNA-Forschung gibt es nämlich eine völlig neue Art der Partnervermittlung. Dabei häufen sich allerdings nicht nur die perfekten Paare – sondern auch die Lügen.

Verfilmung eines Bestsellers

Dieses etwas außergewöhnliche Beziehungsdrama in Anlehnung an den 2019 erschienen Roman des britischen Journalisten John Marrs widmet sich der ebenso außergewöhnlichen Frage, ob sich der ideale Partner mittels DNA-Abgleich finden lässt.

Für Kenner: Die Hauptrollen in The One spielen Hannah Ware (Oldboy, Hitman 47), Dimitri Leonidas (Renegades – Mission of Honor), Amir El-Masry (Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers), Stephen Campbell Moore (Downton Abbey), Wilf Scolding (Game Of Thrones), sowie Diarmaid Murtagh, Lois Chimimba, Eric Kofi-Abrefa.

Darum geht’s in „The One“

„The One – Finde dein perfektes Match“ spielt in einer Zukunft, in der ein DNA-Test über die große Liebe und den perfekten Partner entscheiden kann. Wer in einer festen Beziehung hat noch nicht darüber nachgedacht, ob es nicht doch noch einen besseren Partner da draußen gäbe? Was wäre, wenn eine einfache Haarprobe Menschen zusammenbringen könnte, die genetisch dazu veranlagt sind, sich unsterblich ineinander zu verlieben? Es ist eine simple Idee mit immensen Folgen, die die Sichtweise auf Beziehungen und die Liebe völlig verändern kann.

Neu bei Netflix: „The One – Finde dein perfektes Match“, ab 12. März 2021 um 09.00 MEZ