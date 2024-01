Sprecher dementiert Romanze Dating-Gerüchte um Meryl Streep und Martin Short

Meryl Streep und Martin Short in "Only Murders in the Building". (obr/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 14:54 Uhr

Ist an diesen Gerüchten wirklich etwas dran? Meryl Streep und Martin Short sollen angeblich mehr als nur gute Freunde sein. Das mutmaßen zumindest zahlreiche Fans. Ein Sprecher klärt auf.

Dating-Gerüchte um Meryl Streep (74)? Das gab es bisher tatsächlich selten bis nie in der jahrzehntelangen Ausnahmekarriere der dreifachen Oscarpreisträgerin. Schließlich führte Streep über 40 Jahre lang eine skandalfreie Ehe mit dem Bildhauer Don Gummer (77). Doch nach dem Bekanntwerden ihrer Trennung vor einigen Monaten scheint nun auch die Grand Dame Hollywoods in den Spalten der Klatschpresse angekommen zu sein.

"Nur sehr gute Freunde"

Die Schauspielerin soll mit ihrem Kollegen Martin Short (73) angebandelt haben. Die 74-Jährige spielte in der dritten Staffel von Shorts Erfolgsserie "Only Murders in the Building" eine Gastrolle und bandelte mit dessen Seriencharakter Oliver Putnam an. Seitdem spekulieren Fans über eine mögliche Romanze der beiden Schauspieler. Die Verleihung der Golden Globes heizte die Gerüchteküche noch weiter an, nachdem Streep und Short gemeinsam mit ihrem Co-Star Selena Gomez (31) das Event verfolgten. Das Trio saß während der Verleihung zusammen. Alle drei waren für ihre Rolle in der Hulu-Serie für einen Globe nominiert, gingen aber leer aus.

"Martin und Meryl daten sich nicht. Sie sind nur sehr gute Freunde und nichts weiter", erklärte nun Shorts Sprecher dem US-Magazin "People" und nimmt damit den Gerüchten den Wind aus den Segeln. Beide gelten aktuell als Single.

Wie im Oktober 2023 bekannt wurde, leben Streep und ihr Noch-Ehemann Gummer bereits seit mehr als sechs Jahren getrennt. Zuletzt wurden die beiden bei der Oscarverleihung 2018 zusammen gesehen. Neben den gemeinsamen vier Kindern, Mamie Gummer (40), Grace Gummer (37), Louisa Jacobson (32) und Henry Wolfe (44) hat das Paar inzwischen fünf Enkelkinder.

Short verlor 2010 seine Frau, Nancy Dolman, nach 30 Ehejahren. Die Schauspielerin erlag einem Krebsleiden. Gemeinsam haben sie die Kinder Katherine (40), Oliver (37) und Henry (34).