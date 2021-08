Datingshow „Love Island“ startet Ende August

Sylvie Meis ersetzt Jana Ina Zarrella als "Love Island"-Moderatorin. (ili/spot)

05.08.2021 14:53 Uhr

Die Datingshow "Love Island" startet Ende August in die sechste Staffel. Zum ersten Mal dabei ist dann Moderatorin Sylvie Meis. "Ich freue mich, Teil der 'Love Island' Familie zu sein", sagt sie.

Die sechste Staffel der Datingshow „Love Island“ startet am 30. August bei RTLzwei. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt. Die neue Moderatorin Sylvie Meis (43) führt dann in der neuen Traumvilla auf Mallorca durch die Show.

Die teilnehmenden Singles haben vier Wochen lang Zeit, ihre Traumpartnerin oder ihren Traumpartner zu finden und als Gewinner-Couple 50.000 Euro abzusahnen. Romantische Dates und aufregende Challenges sollen den Kandidaten dabei helfen, sich besser kennenzulernen. Ganz so paradiesisch wie das klingt, ist es aber nicht. Denn wer Single bleibt, muss die Villa vorzeitig verlassen…

„Ich freue mich, Teil der ‚Love Island‘ Familie zu sein“

Sylvie Meis, die selbst im September ihren ersten Hochzeitstag feiert, kann den Start der Show kaum erwarten. „Bald geht es los und ich freue mich so, Teil der ‚Love Island‘ Familie zu sein. Ich kann es kaum abwarten, endlich die Islander kennenzulernen und ihnen beim Verlieben zuzuschauen“, sagt Meis.

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ startet am Montag (30.8.) um 20:15 Uhr. Ab Dienstag (31.8.) ist die Sendung immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLzwei zu sehen.