Nach mehr als 30 Jahren Datum steht fest: Das letzte Mal „RTL Aktuell“ mit Peter Kloeppel

Sie waren mehr als drei Dekaden ein Team: Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben. (paf/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 11:17 Uhr

Nach über 30 Jahren verabschieden sich Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben von "RTL Aktuell". Das beliebte Moderationsduo führt Ende August ein letztes Mal durch die Nachrichtensendung.

Nach mehr als 30 Jahren ist Ende August Schluss. Am 23. August stehen Peter Kloeppel (65) und Ulrike von der Groeben (67) ein letztes Mal gemeinsam für die Nachrichtensendung "RTL Aktuell" vor der Kamera. Einen Tag zuvor, am 22. August, strahlt der Sender ein "stern TV"-Spezial mit dem langjährigen Moderationsduo aus, durch die Sendung führt Mareile Höppner (47).

Peter Kloeppel bleibt dem TV erhalten

Für Kloeppel ist es kein endgültiges TV-Ende. "Ab und zu werde ich gerne mal Projekte wie 'Durchleuchtet' machen", erklärte er im März dem "stern"-Magazin. Auch für eine andere Sendung bleibt er RTL erhalten: Im Abendprogramm werde er am 5. November als Co-Moderator über die US-Präsidentschaftswahlen berichten. "Ich weiß, dass ich an diesem Wahlabend hier in Köln sein werde und als Co-Kommentator unseren beiden neuen Anchorwomen und Anchormen zur Seite stehe", erzählte er Ende Juli im Gespräch mit "Antenne Bayern".

Zwei Teams übernehmen

Für die Nachfolge von Kloeppel und von der Groeben setzt RTL auf ein Vierer-Gespann: Zwei feste Moderationsteams bestehend aus Roberta Bieling (49) und Andreas von Thien (57) sowie Christopher Wittich (41) und Anna Fleischhauer (37) sollen im Wechsel jeweils von Montag bis Sonntag durch die Sendung führen.

Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben gaben Mitte März 2024 ihren anstehenden Abschied bei der Nachrichtensendung bekannt. Kloeppel ist seit 1992 Chefmoderator von "RTL Aktuell". Von der Groeben wurde 1989 Sportmoderatorin in den RTL-Hauptnachrichten. Insgesamt moderierte das Duo in über 30 Jahren mehr als 4.500 gemeinsame Sendungen.