Dave Bautista: „Knives Out 2“ wird noch besser als der erste Film

Dave Bautista: "Knives Out 2" wird noch besser als der erste Film

05.08.2021 18:00 Uhr

Dave Bautista hat verraten, dass "Knives Out 2" noch besser sein wird als der erste Teil "Knives Out – Mord ist Familiensache".

Der 52-jährige Schauspieler wird in Rian Johnsons hochgelobter Krimi-Fortsetzung mit von der Partie sein und hat angedeutet, dass der Netflix-Film die Messlatte mit seinen „bunten“ Charakteren und seiner spannenden Geschichte höher legen wird.

Die Charaktere sind noch vielschichtiger

Dave Bautista sagte gegenüber dem US-Magazin „People“: „Ich glaube wirklich, dass er genauso gut, wenn nicht sogar besser sein wird als der erste Teil. Ich habe immer Angst, das zu sagen, weil ich nicht will, dass jemand beleidigt ist, wenn ich sage, dass wir besser sein werden, aber ich glaube das wirklich. Ich glaube, die Charaktere sind einfach noch vielseitiger. Ich glaube, die Leute werden das wirklich mögen.“

Der ehemalige WWE-Star wird in dem kommenden Film neben dem wiederkehrenden Star Daniel Craig als Detective Benoit Blanc und den neuen Stars Edward Norton, Kate Hudson und Leslie Odom Jr. in einer All-Star-Besetzung zu sehen sein und Dave verriet, dass seine Co-Stars ihn „fasziniert“ haben.

Dave Bautista lobt Besetzung

Er erklärte weiter: „Die Charaktere sind einfach so toll. Sie sind so unterschiedlich. Alle sind so gut besetzt. Ich habe mit einigen meiner Kollegen gearbeitet und war fasziniert von ihren Darbietungen und davon, wie gut sie sich in diese Figuren hineinversetzt haben. Ich glaube, dass die Charaktere in diesem Film sogar noch schrulliger sind als im ersten Teil.“

Leslie hat bereits angedeutet, dass Rian bei der Fortsetzung „den Einsatz erhöhen“ will, nachdem der Originalfilm „Knives Out – Mord ist Familiensache“ auch hierzulande noch vor Beginn der Pandemie Anfang 2020 ein großer Erfolg war. (Bang/KT)