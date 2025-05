Film Dave Bautista will mehr als nur ein Filmstar sein

Dave Bautista - TIFF - September 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 09:00 Uhr

Der ehemalige WWE-Kämpfer hat vor sich zukünftig auch hinter die Kamera zu begeben.

Dave Bautista wollte niemals nur ein Filmstar sein.

Der einstige WWE-Kämpfer hat sich mit Rollen in ‚Guardians of the Galaxy‘, ‚Knock at the Cabin‘ und ‚The Killing Game‘ einen Namen gemacht. Die Entscheidungen darüber, welchen Film er zusagt, trifft Bautista laut eigener Aussage nie nur wegen des Geldes, sondern vor allen Dingen auf Grundlage der größten Herausforderung, der er sich als Schauspieler stellen kann. Gegenüber ‚Sports Illustrated‘ erzählte der Ex-Wrestler: „Ich wollte niemals nur ein Filmstar werden oder einem Gehaltscheck hinterher jagen. Ich wollte beweisen, dass ich an der Seite der besten Schauspieler der Welt auf der Bühne stehen kann. Das treibt mich an.“

Schlicht und einfach in die Fußstapfen seiner Vorgänger John Cena und Dwayne ‚The Rock‘ Johnson zu treten war für den Schauspieler ebenfalls keine Option, da er nicht nur in Actionfilmen mitspielen wollte. „Ich wollte nicht das Wrestling hinter mir lassen, um ein weiterer Actionfilm-Star zu werden“, erklärt Bautista. „Ich wollte beweisen, dass ich Schauspieler sein kann. Ich wollte von meinen Kollegen respektiert werden, genauso wie im Wrestling.“