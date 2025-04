Stars Dave Coulier: Er ist krebsfrei

Dave Coulier - August 2021 - MegaCon - Orange County Convention Center - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2025, 11:00 Uhr

Der Star ist krebsfrei.

Dave Coulier ist krebsfrei.

Der ‚Full House‘-Schauspieler hatte vor fünf Monaten bekanntgegeben, dass bei ihm ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 diagnostiziert worden sei.

Und jetzt bestätigte ein Pressesprecher des 65-jährigen Stars gegenüber dem ‚People‘-Magazin, dass Coulier die Krankheit besiegt habe. Daves gute Freundin Candace Cameron Bure freue sich riesig über die „fantastische“ Nachricht. Sie teilte Fotos, auf denen die beiden bei der gemeinsamen Arbeit an ‚Full House‘ zu sehen sind und ein Selfie mit sich, Dave und seiner Ehefrau Melissa, auf ihrem Account auf Instagram und schrieb: „DAVE IST KREBSFREI!!!! Feiern Sie mit mir diese FANTASTISCHE Nachricht – überschütten wir ihn mit all der Liebe der Welt!“ Dave hatte zuvor bekanntgegeben, dass er sich einer Biopsie eines Lymphknotens in seinem Hals unterzogen hatte, die positiv ausgefallen war. Der Star verriet gegenüber ‚Parade‘: „Melissa und ich haben eine Woche lang auf die Ergebnisse der Biopsie gewartet und es gibt keine Anzeichen von Krebs.“ Zum Zeitpunkt des Interviews wartete der Darsteller auf die Ergebnisse eines Computertomographs, die bestätigen sollten, ob der Krebs überwunden war.