19.12.2020 09:30 Uhr

Dave Grohl freut sich auf Rückkehr ins Rampenlicht

Die Coronavirus-Pandemie legte sämtliche Live-Konzertpläne auch der Foo Fighters auf Eis. Dave Grohl träumt von einer Rückkehr auf die Bühne.

Der Frontmann hofft, dass die Rockband im nächsten Jahr wieder Vollgas auf der Bühne geben kann.

„Ich vermisse jede Person, ich vermisse jeden Ort. Ich stelle mir vor, dass wir auf eine große Bühne mit einem großen Publikum treten und es die emotionalste, reinigendste und wunderschönste Befreiung ist“, lässt sich der Musiker zu Tagträumen hinreißen. „Auf die gleiche Weise, wie in Filmen zwei Liebhaber in Zeitlupe in einem Blumenfeld aufeinander zulaufen und sich leidenschaftlich umarmen. So könnte die nächste Foo Fighters-Tour aussehen, jede verdammte Nacht. Und ich freue mich wirklich sehr darauf.“

Pandemie ist bedrückend

Ob es tatsächlich nächstes Jahr für die Foo Fighters zurück auf die Bühne geht, bleibt abzuwarten. Der 51-Jährige Dave Grohl hält die gegenwärtigen Lockdown-Maßnahmen für ziemlich bedrückend. „Es ist wirklich überwältigend, irgendetwas mit den neuen Regulierungen und Beschränkungen zu machen. Um einfach nur in unser Studio gehen und proben zu können, werden wir mindestens drei- bis viermal pro Woche getestet“, schildert er gegenüber dem ‚MOJO‘-Magazin. Am härtesten sei es, dass „wir über nichts davon Kontrolle besitzen“, fügt Dave hinzu. „Und wenn ich ‚wir‘ sage, meine ich die menschliche Rasse.“