Musik Ariana Grande: Sie will keine Musik mehr machen Ariana Grande sieht sich „in den nächsten Jahren“ nicht mehr in der Musik. Die 31-jährige Pop-Ikone gab in diesem Jahr ihr Leinwanddebüt als Glinda in der ersten von zwei Blockbuster-Adaptionen des Broadway-Klassikers ‚Wicked‘. Und nachdem ihr Label Gerüchte dementiert hatte, dass sie für 2025 eine große Tournee plane, erklärte Ariana jetzt auch selbst, dass sie […]