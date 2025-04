Stars Dave Grohl: Überraschungsauftritt auf dem Coachella-Festival

Dave Grohl - London Stadium June 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 09:00 Uhr

Der Foo-Fighters-Frontmann begeisterte die Festivalbesucher mit einem unangekündigten Auftritt.

Dave Grohl überraschte die Besucher des Coachella-Festivals mit einem unangekündigten Auftritt.

Der Foo-Fighters-Frontmann ließ es sich am zweiten Wochenende der legendären Veranstaltung im kalifornischen Indio nicht nehmen, zwei Songs mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra zum Besten zu geben. Zusammen mit den klassischen Musikern performte Groll ‚The World Is a Neighborhood‘ und ‚Everlong‘ vor dem Festivalpublikum. Neben dem einstigen Nirvana-Mitglied hatte das Orchester auch weitere Stars auf die Bühne eingeladen. ‚Wicked‘-Darstellerin Cynthia Erivo sang unter anderem den Prince-Klassiker ‚Purple Rain‘, während Natasha Bedingfield ihren Hits ‚Unwritten‘ zum Besten gab.

Am ersten Coachella-Wochenende hatte das Sinfonieorchester den Rapper LL Cool J um einen Auftritt gebeten, der ein Medley seiner berühmtesten Songs performte. Für den Dirigenten Gustavo Dudamel sei es schon lange ein Traum gewesen verschiedene musikalische Genres zu mischen, wie er zuletzt in einem Interview mit ‚Variety‘ erklärte: „Das war ein Traum, den ich schon seit Jahren hatte. Ich glaube wir bringen Musik als Einheit. Das ist etwas Wunderschönes, denn wir tauchen ein in Wagner, Beethoven, Vivaldi und Back mit Laufey, mit Paco, mit LL Cool J, mit Cynthia, all diesen wunderbaren Künstlern.“