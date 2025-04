Stars David Beckham: Beginn der Feierlichkeiten zu seinem 50. Geburtstag

David Beckham arrives at the Boss fashion show - Millan - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2025, 14:00 Uhr

David Beckham hat die Feierlichkeiten zu seinem 50. Geburtstag mit einer glamourösen Party in Miami in Florida begonnen.

Der ehemalige Fußballer lud seine Freunde und Familie am Montag (31. März) zu einer Party in der Cipriani Socialista Lounge der Stadt ein, mehr als einen Monat vor seinem 50. Geburtstag am 2. Mai.

Der Star nahm zusammen mit seiner Ehefrau Victoria, die letztes Jahr 50 Jahre alt wurde, ihrer Tochter Harper (13) und ihren Söhnen Romeo (22) und Cruz (20), an der Feier teil. Victoria verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Was für ein Auftakt für die erste von vielen Feierlichkeiten für David, umgeben von Freunden und Familie … Küsse aus Miami!“ Und David fügte hinzu: „Deshalb dachte ich, dass ich etwas früher damit anfange, zu feiern, an so einem besonderen Abend in Miami. Ich bin so glücklich darüber, so tolle Freunde und Familie zu haben, mit denen ich die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag starten kann.“ Der älteste Sohn des Paares, Brooklyn Beckham, und seine Frau Nicola waren auf der Party nicht anwesend. David war in Begleitung berühmter Freunde, darunter befanden sich die Fußballstars Lionel Messi und Luis Suarez, der ehemalige NFL-Spieler Tom Brady, die Basketball-Legende Shaquille O’Neal, die Schauspieler Justin Theroux und Fisher Stevens und Sänger Marc Anthony.