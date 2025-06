Stars David Beckham leitet neue Eigentümergruppe von Salford City David Beckham ist „erfreut“, Teil der neuen Eigentümergruppe des Salford City FC zu sein. Der 50-jährige ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft und sein Ex-Teamkollege Gary Neville führen eine neue Eigentümergruppe des Fußballteams der League Two an. D avid, der im Alter von 14 Jahren zu Manchester United wechselte, sagte in einer Erklärung: „Ich bin in […]