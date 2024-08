Mit einem bewegenden Instagram-Post verabschiedet sich David Beckham von Trainer-Legende Sven-Göran Eriksson. Auch die letzten Worte des Trainers an ihn teilt der ehemalige Fußballstar.

David Beckham (49) hat sich auf Instagram mit einem emotionalen Post von seinem früheren Trainer Sven-Göran Eriksson (1948-2024) verabschiedet. Der ehemalige englische Nationaltrainer ist am 26. August 2024 an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, wie seine Familie bekannt gegeben hat.

Beckham veröffentlichte einen Clip, der das letzte Treffen von ihm und dem verstorbenen Schweden zeigt. In dem Social-Media-Beitrag gehen die beiden Männer bei Erikssons Anwesen im schwedischen Sunne spazieren. Der ehemalige Fußballstar erinnert sich in der Bildunterschrift an dieses letzte Treffen mit den Worten: "Wir haben gelacht, wir haben geweint und wir wussten, dass wir uns verabschieden… Danke Sven, dass du stets die Person warst, die du immer gewesen bist, leidenschaftlich, fürsorglich, ruhig und ein wahrer Gentleman…"

Eriksson hatte Beckham 2001 nach seiner Wahl zum Kapitän der Mannschaft ernannt. Der schreibt jetzt weiter: "Ich werde ewig dankbar dafür sein, dass du mich zu deinem Kapitän gemacht hast, aber ich werde diese letzten Erinnerungen an diesen Tag mit dir und deiner Familie für immer behalten… Danke Sven, und um es in deinen letzten Worten an mich zu sagen: 'Es wird okay sein'."

Eriksson hatte im Januar bekannt gegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde und er bestenfalls noch ein Jahr zu leben habe. Auch der Schwede selbst hatte schon in einem Interview im Juni von dem Treffen mit Beckham berichtet. Dem schwedischen Radiosender P4 Värmland sagte er laut "Daily Mail", dass sein ehemaliger Kapitän ihn mit einem Koch und einer Kiste teuren Weins besucht hätte. Die Flaschen stammten aus bedeutenden Lebensjahren des Trainers, darunter eine aus seinem Geburtsjahr 1948 und eine von 1982, als Eriksson mit IFK Göteborg den UEFA-Pokal gewonnen hatte. Auch Eriksson schwärmte von Beckham: "Er ist authentisch. Er hätte eine große Diva sein können, aber er ist genau das Gegenteil."

Sad to hear about the passing of Sven-Göran Eriksson. I met him several times as England manager and was always struck by his charisma and passion for the game. My thoughts are with his family and friends. A true gentleman of the game. W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 26, 2024