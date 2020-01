David Beckham: Putziges Video von seiner Selfie-Gattin

David Beckham hat seine 60,3 Millionen Instagram-Follower mit einem witzigen Video von seiner Frau Victoria gesegnet. Die versucht darin gerade, das perfekte Selfie aufzunehmen.

Der ehemalige Fußballspieler schlich sich hinter den Bildschirm seines Laptops, um mal den Hintergrundprozess zu erfassen, den Victoria durchläuft, bevor sie ein makelloses Selfie hinbekommt. Zum Video geht es hier.

Quelle: instagram.com

Haare hoch oder runter?

Der Clip zeigt Victoria, wie sie jeden Zentimeter ihres schicken Selbst kontrolliert. Die Designerin trägt einen gelben Rollkragenpullover mit goldenem Schmuck und einer Tom Ford-Sonnenbrille. Vic hält ihr Handy hoch und bemüht sich das perfekte Licht für ihr Bild zu bekommen. Dann wälzt sich das Ex-Posh Spice in ihren Sitz und probiert verschiedene Posen aus. In einem Bild hält sie ihre Haare hoch, in einem anderen lässt sie es locker fallen.

Nachdem er das erste Video postete, fügt David ein weiteres hinzu und schreibt in Bezug auf die Selfie-Versuche seiner Frau: „Es ist ein Geschenk, das einem da gegeben wird“.