Vertragsangebot ausgeschlagen David Beckham: Sohn Romeo beendet Fußball-Karriere mit nur 22 Jahren

David Beckham (l.) mit seinem Sohn Romeo. (dr/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 23:39 Uhr

Romeo Beckham ist jetzt Vollzeit-Model. Der Sohn von David und Victoria Beckham hat seine Profi-Fußballer-Karriere beendet und einen Vertrag bei einer renommierten Modelagentur unterzeichnet.

Das ist ein ziemlich frühes freiwilliges Karriereende für einen Profi-Sportler, aber in diesem Fall nachvollziehbar: Romeo Beckham, der Sohn von Fußball-Legende David Beckham (49) und Spice Girl Victoria Beckham (50), hängt seine Kickschuhe mit gerade einmal 22 Jahren endgültig an den Nagel. Das berichtet zumindest die britische Boulevardzeitung "The Sun". Demnach möchte sich der Beckham-Sprössling in Zukunft ausschließlich auf seine Karriere als Model konzentrieren. Eine Quelle sagte dem Blatt: "Er hat seine Zeit in Brentford geliebt, aber er muss sich jetzt voll auf die Mode konzentrieren, denn das ist seine echte Leidenschaft."

Romeo Beckham blieb zwar der ganz große Durchbruch verwehrt, allerdings fand er zuletzt seit 2023 seinen festen Platz in der zweiten Mannschaft des Premier-League-Vereins FC Brentford. Der Verein soll Beckham bereits Ende Juni einen neuen Vertrag unterbreitet haben, den er allerdings bereits damals schon ablehnte. Im Gegenzug soll er einen Kontrakt bei der Elite-Model-Agentur Safe Management in Paris unterzeichnet haben, um Kampagnen mit großen Firmen an Land zu ziehen. In der Vergangenheit arbeitete Romeo bereits für Marken wie Burberry, Puma oder Yves Saint Laurent.

Romeo Beckham spielte für Inter Miami und FC Arsenal in der Jugend

Romeo Beckham spielte zunächst in der Jugend beim FC Arsenal. Ab 2021 spielte er in der Jugend und der zweiten Mannschaft für das MLS-Team Inter Miami, dessen Miteigentümer sein Vater David Beckham ist. Der legte eine deutlich größere Fußballer-Karriere auf den grünen Rasen: Als Profi spielte er unter anderem für Manchester United, Real Madrid, AC Mailand und Paris Saint-Germain und streifte sich 115 Mal das Trikot der englischen Nationalmannschaft über. David und Victoria Beckham haben drei gemeinsame Söhne: Brooklyn (25), Romeo und Cruz (19).