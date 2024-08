Beauty & Fashion David Beckham: Victoria hat einen ‚großen Einfluss‘ auf seinen Stil

Bang Showbiz | 29.08.2024, 16:00 Uhr

David Beckham erzählte, dass seine Frau Victoria einen „großen Einfluss“ auf seinen „Stil“ habe.

Der 49-jährige ehemalige Fußballstar begeht kaum einen Mode-Fauxpas und dankte seiner 50-jährigen Partnerin jetzt dafür, dass er immer gut aussieht.

Von ‚PEOPLE‘ wurde Beckham in dieser Woche bei einem Bowers and Wilkins-Event in New York mit den Worten zitiert: „Sie hat mir immer dieses Selbstvertrauen gegeben und das tut sie auch heute noch, sogar nach 27 Jahren. Sie gibt mir immer noch dieses Selbstvertrauen, wissen Sie, gut aussehen und sich gut fühlen zu wollen.“ Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft scherzte darüber, dass es ein „Problem“ sei, dass seine bessere Hälfte immer „großartig aussieht“, als er danach gefragt wurde, ob das ehemalige Spice Girl seinen Stil beeinflusst: „Ich bin mir nicht sicher. Ich denke gerne, dass das so ist, aber ich könnte das Falsche sagen. Ehrlich gesagt sieht sie immer gut aus. Das ist ein gutes Problem, aber es ist ein Problem. Sie sieht einfach immer großartig aus. Es ist also ein ziemlich einfacher Job für mich.” David fügte hinzu, dass er nichts tragen würde, was seiner Frau nicht gefällt. „Sie hat einen großen Einfluss auf meinen Stil. Wenn ich etwas anziehe, dann weiß ich an ihrer Reaktion, ob ich es ausziehen oder anbehalten sollte“, erklärte Beckham.