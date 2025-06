Stars David Beckhams Mutter kann nicht aufhören zu weinen

David Beckham and King Charles - June 2025 - King's Foundation Awards - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2025, 11:00 Uhr

Die Mutter des kürzlich zum Ritter geschlagenen Fußballprofis ist überglücklich über die besondere Ehrung.

Sir David Beckham hat enthüllt, dass seine Mutter nach der Bekanntgabe seiner Ritterwürde nicht aufhören konnte zu weinen.

Am Freitag (13. Juni) wurde die Fußballlegende in den Geburtstagsehrungen des britischen Königs genannt. Vor der offiziellen Zeremonie sprach Beckham nun über die Reaktion seiner Mutter Sandra, mit der er nach der Ankündigung gemeinsam bei ‚Tony’s Pie and Mash‘ in London zu Mittag gegessen hatte. Er schrieb auf Instagram: „Mittagessen mit Mama, habe sie seit der Nachricht nicht mehr gesehen…Mama weinte, als sie ankam, weinte beim Mittagessen und weinte, als ich ging. Ein besonderer Moment für uns alle. Ich liebe dich, Mama!“

Sandra gab zu, dass sie ihre Emotionen nur schwer zurückhalten konnte, als mehrere Personen zu ihrem Sohn kamen, um ihm zu seinem neuen Titel zu gratulieren. Sie kommentierte unter dem Post: „Ich liebe dich mehr… es war emotional, als die Leute ‚Herzlichen Glückwunsch, Sir‘ sagten… wieder [kommen die] Tränen!“ David ist mit dem ehemaligen Spice Girl Victoria Beckham verheiratet und hat mit ihr die Kinder Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) und die 13-jährige Harper Seven. Dem Manchester-United-Star wurde die besondere Auszeichnung für seine Verdienste um Sport und Wohltätigkeit zuteil.