David Bowie: Emotionale Botschaft von Sohn Duncan

David Bowies Sohn erinnert mit einem Twitter-Post an seinen verstorbenen Vater und gedenkt so an den 5. Todestag des Sängers.

Am Sonntag (10. Januar) vor genau fünf Jahren starb der Ausnahme-Künstler David Bowie im Alter von 69 Jahren. Zum Todestag des Musikers veröffentlichte sein Sohn Duncan Jones bewegende Worte auf seinem Twitter-Account.

„Heute ist es fünf Jahre her, dass Dad gestorben ist. Wir sind alle ein wenig traurig und gehen auf unterschiedliche Weise damit um“, schreibt der 49-Jährige. „Aber es ist zugleich bemerkenswert und wundervoll, dass Dad immer noch so eindeutig von so vielen geliebt wird. Ja, er wird vermisst… aber da so viel von ‚ihm‘ in der Arbeit steckt, die er gemacht hat, ist er ohne Zweifel immer noch da.“

Today marks 5 years since dad died.

We are all a little sad, coping individually in our own ways.

But it’s both remarkable & delightful that dad is still so clearly loved by so many. Yes, he’s missed… but with so much of “him” in the work he made, he’s clearly still here. ?? pic.twitter.com/o8IPTRni73

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) January 11, 2021