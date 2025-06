Musik David Byrne: Erstes Soloalbum seit sieben Jahren

David Byrne - HERE LIES LOVE Broadway 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection/Everett/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2025, 11:00 Uhr

David Byrne kehrt mit seinem ersten neuen Soloalbum seit sieben Jahren in die Charts zurück.

Der 73-jährige Talking-Heads-Star veröffentlicht im September mit ‚Who Is the Sky?‘ – sein erstes Soloprojekt seit dem 2018 erschienenen Album ‚American Utopia‘ – und es enthält Arrangements des New Yorker Kammerensembles Ghost Train Orchestra sowie Beiträge von St. Vincent, Paramore-Frontfrau Hayley Williams und dem Smile-Schlagzeuger Tom Skinner.

Byrne sagte in einer Erklärung: „Jemand, den ich kenne, sagte: ‚David, du benutzt das Wort ‚jeder‘ sehr oft’. Ich nehme an, ich tue das, um einen anthropologischen Blick auf das Leben in New York zu werfen, wie wir es kennen. Jeder lebt, stirbt, lacht, weint, schläft und starrt an die Decke.Ich habe versucht, über diese Dinge zu singen, die man als negativ ansehen könnte, und zwar auf eine Art und Weise, die durch ein erhebendes Gefühl durch den Groove und die Melodie ausgeglichen wird, besonders am Ende, wenn St. Vincent und ich viel schreien und zusammen singen. Musik kann das – Gegensätze gleichzeitig ausgleichen.“ Er fügte hinzu: „In meinem Alter gibt es, zumindest bei mir, eine ‚Es ist mir scheißegal, was die Leute denken‘-Einstellung, die sich durchsetzt. Ich kann aus meiner Komfortzone heraustreten mit dem Wissen, dass ich inzwischen weiß, wer ich bin und was ich tue.“