Musik David Draiman von Disturbed macht Freundin auf der Bühne Heiratsantrag

David Draiman - Download Festival, 10 June 2023, Doddington Park - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2025, 18:00 Uhr

David Draiman von Disturbed machte seiner Freundin live auf der Bühne einen Heiratsantrag.

Der 52-jährige Rocker bat seine Freundin, das Model Sarah Uli, am 9. Mai beim Konzert der Heavy-Metal-Band in Sacramento, seine Frau zu werden.

In einem tränenreichen Moment sagte er zu ihr auf der Bühne des Golden 1 Centers: „Du bist für mich das Licht in der Dunkelheit.“ David, der mit seiner ersten Frau Lena Yada den 11-jährigen Sohn Samuel hat, lud seine Partnerin ein, zu ihm auf die Bühne zu kommen. Er sagte der Menge: „Zu diesem Zeitpunkt möchte ich Frau Sarah Uli bitte auf die Bühne rufen. Alle grüßen meine liebe Dame Sarah. Und sie schaut mich an und fragt sich: ‚Was zum Teufel macht er da?'“

Anschließend zollte er dem Model einen rührenden Tribut: „Sarah, meine Liebe, du hast mein Leben so viel besser gemacht. Du bist für mich das Licht in der Dunkelheit. Ich liebe dich mehr als alles, was ich je auf dieser Welt geliebt habe, und es wäre der absolute Höhepunkt meines Lebens und meiner Existenz…“ David ging dann auf die Knie, bevor sie ‚The Light‘ spielten. Er fragte sie: „Sarah Uli, willst du mich heiraten?“ Sie stimmte zu und man sah, wie sie ihre Freudentränen wegwischte. Das Paar machte seine Romanze im Januar 2024 auf Instagram offiziell, als David neben ein Bild des Paares schrieb: „Sie vervollständigt mich. Meine Göttin.“ Die ‚Down with the Sickness‘-Rocker sind derzeit auf einer Tour zum 25-jährigen Jubiläum ihres Debüt-Studioalbums ‚The Sickness‘.