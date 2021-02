David Friedrich gibt Trennung von Maxime bekannt

18.02.2021 15:15 Uhr

David Friedrich und seine Freundin Maxime Herbord haben sich getrennt. Sie fanden zusammen, nachdem beide bei "Die Bachelorette" und "Der Bachelor" nicht die große Liebe fanden.

David Friedrich nahm 2017 bei „Die Bachelorette“ teil und eroberte sogar das Herz von Jessica Paszka. Nach wenigen Monaten ging die Beziehung jedoch wieder in die Brüche. Jessica ist heute glücklich mit dem Zweitplatzierten Johannes Haller.

Sie nahm am „Bachelor“ teil

Dafür fand David Friedrich nach dem Liebes-Aus die große Liebe in Maxime Herbord. Sie ist ebenfalls keine Unbekannte im „Bachelor“-Universum. Sie buhlte nämlich damals um das Herz von Daniel Völz.

Rund zwei Jahre waren die beiden zusammen und sind nach einiger Zeit sogar schon zusammen gezogen. Damals klang alles noch ganz rosig und die beiden sprachen sogar schon über die nächsten Schritte.

Sie sprachen über Hochzeit

In einem Interview erzählte Maxime über das Kennenlernen mit David: „Wir kennen uns seit Ende 2017, aber es hat ein bisschen gedauert bis wir zusammen gekommen sind. Am Anfang war sich David nicht wirklich sicher, was unsere Beziehung angeht – für mich war es schneller klar: Wir gehören zusammen“, so die schöne Brünette gegenüber dem Magazin „Gala“.

Sogar von Hochzeit soll die Rede gewesen sein: „Ja, haben wir, obwohl es auch eher in einem Nebensatz war. Aber wir können es uns beide zu mindestens vorstellen.“

„Es war keine leichte Entscheidung“

Doch am Ende sollte es für die beiden einfach nicht sein. Über Instagram gaben sie jetzt die Trennung bekannt: „Sicherlich habt ihr mitbekommen, dass es in letzter Zeit bei uns etwas ruhiger war. Es war keine leichte Entscheidung, wir denken aber, für uns ist es die Richtige und wünschen uns jeweils nur das Beste für den anderen! Wir hoffen, ihr habt Verständnis, dass wir hier Zeit gebraucht haben und auch weiterhin brauchen werden, bis wieder ‚Normalität‘ eintritt.“

Das wünschen wir dem Drummer der Band Eskimo Callboy und seiner Ex-Freundin Maxime auch…

(TT)