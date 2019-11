David Garrett und Schwester Elena erstmals zusammen in TV-Show

Von ihr hat man bislang nicht allzuviel gewusst: David Garrett hat eine gute Beziehung zu seiner Schwester. In den letzten Jahren sind beide enorm zusammengewachsen. Dazu hat auch die Musik beigetragen.

Geiger David Garrett und seine Schwester Elena Bongartz stehen in engem Kontakt. In der „NDR Talk Show“ am Freitagabend sagte Bongartz laut einer Mitteilung des Senders: „Wir sehen uns tatsächlich öfter als manche Geschwister in meinem Freundeskreis. Wir telefonieren oder facetimen eigentlich fast jeden Tag.“

Sie schreiben auch zusammen

Bruder David (39) ergänzte in der Sendung: „In den letzten paar Jahren ist die Beziehung echt zusammengewachsen. Auch durch die Musik, muss man sagen. Ab und zu schreiben wir auch gerne zusammen.“

Am Freitag waren sie das erste Mal gemeinsam in einer Talkshow zu Gast. David ist das zweitältestes Kind der Eheleute Dove und Georg Bongartz.

Der Vater der beiden ist Inhaber eines Geigen-Auktionshauses, selber auch Geiger und Klassik-Liebhaber. Die Mutter hat als ehemalige Primaballerina natürlich eine starke Verbindung zur klassischen Musik.