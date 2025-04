Stars David Harbour: Beim Lesen der letzten ‚Stranger Things‘-Folge sind viele Tränen geflossen

David Harbour - Thunderbolts - LA Première - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2025, 16:00 Uhr

David Harbour erzählte, dass er „Kinder noch nie so weinen gesehen“ habe, wie die ‚Stranger Things‘-Schauspieler beim Lesen des Skripts der letzten Folge der erfolgreichen Science-Fiction-Serie.

Der 50-jährige Darsteller, der seit 2016 die Rolle des Jim Hopper in der erfolgreichen Netflix-Show spielt, bereitet sich aktuell auf die Veröffentlichung der fünften und letzten Staffel der Serie vor.

Harbour erklärte in einem Gespräch mit ‚E! News‘: „Ich muss sagen, dass wir uns die letzte Folge noch einmal durchgelesen haben, und ich habe noch nie Kinder so weinen gesehen – sie sind gar keine Kinder mehr, aber wie diese jungen Schauspieler geweint haben.“ David fügte hinzu, dass es den Zuschauern nicht anders gehen würde, wenn sie sich das Finale der Serie anschauen. Der Star sagte: „Und ich denke, dass es euch nicht anders gehen wird, denn wir sind alle zusammen aufgewachsen – ich meine, ich bin in den zehn Jahren, die wir die Serie drehen, anders aufgewachsen.“ Der Prominente betonte, dass die fünfte und letzte Staffel ein würdiger Abschluss von ‚Stranger Things‘ sein würde, weil sich das Kreativ-Team und die Macher der Show, die Duffer-Brüder, ein „sehr klares Ende“ ausgedacht haben: „Es geht zu Ende, es ist ein sehr klares Ende.“