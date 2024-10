Mystery-Saga geht in die nächste Runde David Harbour: Emotionales Finale der neuen „Stranger Things“-Staffel

Spielt in "Stranger Things" den Polizeichef Jim Hopper: US-Schauspieler David Harbour (tj/spot)

SpotOn News | 19.10.2024, 14:45 Uhr

In einem Podcast gab "Stranger Things"-Star David Harbour Einblicke in die kommende fünfte Staffel der Mystery-Serie. Die finale Episode sei die beste der gesamten Serie - und habe beim Cast "hemmungsloses Weinen" ausgelöst.

Bereits zwischen der dritten und vierten Staffel der Mystery-Serie mussten die Fans rund drei Jahre lang warten. Durch den Streik der Hollywood-Autoren verschob sich schließlich auch der Produktionsstart der fünften und vermutlich letzten Staffel auf den Januar 2024. In einem Podcast gab Schauspieler David Harbour (49), der in der Serie den Polizeichef der von Dämonen heimgesuchten Kleinstadt Hawkins verkörpert, nun tiefere Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen.

Hemmungslose Tränen beim Lesen des Staffel-Drehbuchs

Wie das Magazin "Entertainment Weekly" berichtet, verriet Harbour während einer Live-Übertragung des Podcasts "Happy Sad Confused", dass vor allem das große Finale in Episode acht sehr emotional geraten sei. Bereits bei einem ersten gemeinsamen Lesen des Drehbuchs seien reichlich Tränen geflossen.

"Am Ende dieser Folge, als wir sie vorgelesen haben – nur wir -, haben die Leute nach der Hälfte angefangen zu weinen", so Harbour. "Dann, etwa in den letzten 20 Minuten, wurde hemmungslos geheult, in Wellen von verschiedenen Leuten." Sein "Favorit" sei dabei der von Gefühlen überwältigte Noah Schnapp (20) gewesen, der in der Serie die Figur Will Byers spielt.

Darsteller verbrachten Kindheit bei "Stranger Things"

Diese Reaktionen seien jedoch nur zu verständlich, schließlich hätten die jungen Darsteller ihre halbe Kindheit mit der Serie verbracht. "Sie haben mit der Serie angefangen, als sie 11 und 12 Jahre alt waren, und jetzt lesen wir [das Finale]. Es ist zehn Jahre später […] und so gut gemacht und so schön."

Doch nicht nur die finale Episode, die gesamte fünfte Staffel werde eine "großartige" Sache. "Ihr werdet es lieben" versprach der Schauspieler den Podcast-Moderatoren und den Fans der Serie. Ob diese noch in diesem Jahr auf den Netflix-Bildschirm kommt, steht noch in den Sternen. Allgemein wird mit einem Staffel-Start erst im kommenden Jahr gerechnet.