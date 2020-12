19.12.2020 17:21 Uhr

David Harbour schwärmt von seiner Frau Lily Allen

David Harbour ist von seiner Ehefrau Lily Allen begeistert. In einem Interview schwärmte er in den höchsten Tönen von der britischen Sängerin.

Der „Hellboy“-Star David Harbour (45) genießt jede gemeinsame Minute mit seiner frisch vermählten Ehefrau Lily Allen (35, „Sheezus“). Im Gespräch mit dem „People“-Magazin erzählte er nun über sein Leben an der Seite der britischen Sängerin. „Ich habe eine wunderschöne, unglaubliche Frau geheiratet, die ich liebe“, sagte Harbour. Er habe noch nie jemanden getroffen, der so toll sei wie sie.

Die beiden gaben sich am 7. September 2020 während einer kleinen Zeremonie in Las Vegas das Jawort – vor einem Elvis-Presley-Imitator. Nach der Trauung aßen sie in einem Schnellrestaurant Burger. Seit Anfang 2019 sollen die beiden bereits ein Paar sein, machten dies aber erst Monate später mit einem gemeinsamen Bild aus einem Freizeitpark offiziell.

(dr/spot)