David Hasselhoff & Blümchen: Hier ist „You Made The Summer Go Away“

Samstag, 13. Juli 2019 16:49 Uhr

Es hat wohl keiner damit gerechnet, dass sich 90er -Jahre-Legende David Hasselhoff noch mal mit einer anderen anderen berühmten Persönlichkeit zusammentun würde – und die kommt aus Deutschland. Es handelt sich nämlich um keine Geringere als Blümchen alias Jasmin Wagner.

Wir sagen da nur: Die 90er möchten bitte abgeholt werden – zu einer Fahrt ins Tonstudio! Für eine neue Single stand der 66-jährige Sänger jetzt zusammen mit dem „Boomerang“-Star vor dem Mikro. Die 39-Jährige verkündete die überraschenden Neuigkeiten zunächst auf ihrer Instagram-Seite.

Ein Teenie-Traum in Erfüllung

Zu einem witzigen Foto der beiden im Baywatch-Look schrieb die Sängerin: „High Five zu meinem Teenager-Ich!“ Und weiter: „Ich habe eine Single mit The One and Only David Hasselhoff aufgenommen“. Schon zu Teenie-Zeiten habe Jasmin Wagner von dem Schauspieler geschwärmt. Natürlich durfte auch das obligatorische Poster an der Wand im Kinderzimmer nicht fehlen, verriet sie gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Quelle: instagram.com

Heute soll der fluffige Song „You Made The Summer Go Away“ (Hier reinhören!) erscheinen. Und: es ist sicher, dass David Hasselhoff und Jasmin Wagner ihr Duett am heutigen Samstagabend erstmals live in Offenburg präsentieren werden – in der ZDF-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“!

Für das 90er- Throwback-Projekt haben sich die beiden übrigens natürlich auch einen putzigen Künstlernamen ausgedacht: Blümchenhoff. Ja, etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wer weiß, vielleicht sind die beiden jetzt das neue Traumpaar der Musikszene und es heißt in Zukunft „We’ve Been Looking For Freedom“.