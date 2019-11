David Hasselhoff noch vor Gorbatschow und Honecker und Schabowskis Zettel

Der Mauerfall und David Hasselhoff – das gehört untrennbar zusammen. Das spiegelt sich auch im Internet wider.

Beim Mauerfall 1989 gab es viele Personen, die eine wichtige Rolle gespielt haben – Politiker aus Ost und West etwa. Oder auch das ziemlich ahnungslose SED-Politbüromitglied Günter Schabowski, der auf einer berühmten abendlichen Pressekonferenz am 9. November nicht ganz so beabsichtigt und reichlich spontan die unverzügliche Grenzöffnung verkündete. Längst ging das Ereignis in die Weltgeschichte ein unter „Schabowskis Zettel“ ( „Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.“).

In Verbindung mit dem Mauerfall ist allerdings der US-Sänger David Hasselhoff (67) der von Internetnutzern in Deutschland am meisten gesuchte Mensch, wie eine Auswertung der Internet-Suchmaschine Google ergibt. Ganz überraschend ist das nicht: Nach der Wende hatten Hunderttausende in Ost und West zu seinem Song „Looking For Freedom“ gefeiert. Das Lied wurde zur regelrechten Mauerfall-Hymne und „The Hoff“ zum Mauer-Maskottchen.

„Ich bin geehrt, Teil der ostdeutschen Geschichte zu sein, weil die Menschen ‚I’ve been looking for Freedom‘ gesungen haben. Und sie wussten genau, wovon sie reden. Sie haben die Freiheit gesucht“, sagte der US-Amerikaner der Deutschen Presse-Agentur.

Gorbatschow auf Platz 2

Auf Platz zwei der in Verbindung mit dem Mauerfall 2019 in Deutschland gesuchten Personen steht der frühere Sowjetpräsident Michail Gorbatschow, gefolgt von Schabowski. DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker wird in dem Zusammenhang am viertmeisten gesucht, dahinter liegt Ex-Bundeskanzler Willy Brandt. Helmut Kohl, der Kanzler der Bundesrepublik in der Wendezeit, landet auf dem sechsten Rang der Auflistung.

Zum Mauerfall generell tippten Internetnutzer am häufigsten die Frage „Wann war der Mauerfall?“ in die Suchmaschine ein. Die zweithäufigste Frage lautet „Wie kam es zum Mauerfall?“. (dpa/KT)