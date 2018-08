David Hasselhoff und 27 Jahre Altersunterschied

Montag, 6. August 2018 21:50 Uhr

David Hasselhoff empfand es lange Zeit als eher unpassend, seine inzwischen geehelichte Frau Hayley zu heiraten. Der 66-jährige Schauspieler und Selbstdarsteller hat seine Modelfreundin, die er 2011 während seiner Zeit als Juror bei der britischen Version des Supertalents kennenlernte, erst letzten Monat in einer intimen Zeremonie im süditalienischen Puglia geheiratet.

Der 66-jährige 1,93m-Riese habe zwar von Beginn an gewusst, dass sie die Richtige ist, auf den Antrag habe er aber lange verzichtet, um ihr bei einem möglichen Kinderwunsch nicht im Weg zu stehen. Dem britischen ‚OK!‘-Magazin gegenüber sagte er: „Ich dachte lange Zeit, es wäre nicht richtig, Hayley zu heiraten. Ich bin so viel älter als sie und wollte nicht, dass sie darauf verzichten muss, gemeinsam alt zu werden und Kinder zu bekommen.“ David war nicht der Einzige, der sich wegen des großen Altersunterschieds Sorgen machte.

Auch das 39-jährige Model selbst machte sich am Anfang der Beziehung viele Gedanken: „Am Anfang dachte ich, dass der Altersunterschied sehr groß ist, aber das beschäftigt mich schon lange nicht mehr. David ist im Geiste jung geblieben. Ich dagegen bin meinem Alter wohl etwas voraus. Es fühlt sich also an, als wäre er nicht besonders viel älter als ich.“

Quelle: instagram.com

Sie sagte beim ersten Mal Nein

David wusste sofort, dass er Hayley näher kennenlernen wollte, als sie ihm sagte, dass sie keine Ahnung habe, wen er in ‚Baywatch‘ gespielt hat. Sie bat ihn um ein Foto und er fragte sie im Gegenzug nach ihrer Nummer. ‚The Hoff‘ erzählt: „Ich war mir fast sicher, dass sie Ja sagen würde, so wie fast alle. Aber sie sagte Nein. Sie fragte mich, wen ich in ‚Baywatch‘ gespielt habe und da wusste ich, dass sie die Richtige sein könnte.“ (Bang)