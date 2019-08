David Pfeffer mit neuem Lovesong für „Alles was zählt“

Freitag, 2. August 2019 18:33 Uhr

Neues aus unserer Serie „Was macht eigentlich…?“ David Pfeffer (der X-Factor-Gewinner von 2011) steuert in der AWZ-Folge 3244 am 7. August 2019 seinen romantischen Song „A Reason“ bei.

Die Handlung: Michelle (Franziska Benz) steht vor wichtigen Entscheidungen in ihrem jungen Leben, würde am liebsten ihre Eislaufkarriere hinschmeißen.

Um den Kopf für eine Entscheidung frei zu kriegen, fährt sie mit Mo (Tijan Njie) an die Ostsee. Und tatsächlich findet Michelle am Meer einen Grund, doch weiterzumachen. „A Reason“ ist denn auch der Titel des Songs von David Pfeffer, der Michelle und ihre widersprüchlichen Gefühle in die richtige Bahn lenkt. Zusätzlich finden Michelle und Mo verliebt am Meer heraus, dass sie beide „meant to be“ sind – und für immer zusammenbleiben wollen. Ob das Schicksal sie lässt? Das zeigen die Folgen von „Alles was zählt“ der nächsten Wochen …

Plötzlich wurde es eine Rolle

David Pfeffer sagte zu seinem Engagement im Interview mit RTL: „Ursprünglich gab es ’nur‘ die Idee, einen Song für eine bestimmte Szene beizusteuern. Daraus wurde dann eine richtig große Herausforderung für mich, die nicht in einem Song für Michelle und Mo endete – sondern sogar einer richtigen Nebenrolle mit recht viel Text.“

Über seine Rolle sagte der inzwischen 37-Jährige: „Bei einer Serie zu drehen, mich emotional in eine Rolle reinzudenken, war für mich komplettes Neuland, weil ich schauspielerisch vorher noch nie etwas gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall großen Respekt vor allen Leuten, die das hier tagtäglich machen.“

Die Songpremiere von „A Reason“ ist am 8. August bei „Alles was zählt“ – Parallel dazu ist „A Reason“ auf allen Downloadportalen erhältlich. Bei RTL.de gibt’s außerdem am 7. August dann auch einen Backstage-Bericht aus dem Tonstudio.