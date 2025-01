"Er wurde völlig blass" David Schwimmer erinnert an „beängstigenden Moment“ bei „Friends“-Dreh

"Friends" wurde von 1994 bis 2004 produziert. (dam/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 16:45 Uhr

2004 endete die Erfolgssitcom "Friends". Rund 20 Jahre später berichtete der Serienstar David Schwimmer jetzt von einem "wirklich beängstigenden" Moment.

David Schwimmer (58) ließ seine Zeit am Set von "Friends" (1994-2004, auf NBC) Revue passieren und berichtete von einem "wirklich beängstigenden Moment" während der Dreharbeiten zu einer Episode. Wie der Schauspieler in einem am 2. Januar veröffentlichten Interview mit "Entertainment Weekly " verriet, musste sein einstiger Co-Star Matt LeBlanc (57) während einer Live-Aufnahme "eine Art Sturzflug" machen. "Er wurde völlig blass und stand auf, und ich konnte sehen, dass seine Schulter ausgekugelt war. Er sah aus, als würde er gleich ohnmächtig werden", erinnerte sich Schwimmer.

Daraufhin habe sich der heute 58-Jährige "sofort zur Kamera umgedreht und 'Schnitt, Schnitt, Schnitt' gerufen". "Das war wirklich beängstigend. Man konnte sehen, wie schwer er verletzt war", so Schwimmer. Die Dreharbeiten wurden daraufhin abgebrochen und LeBlanc ins Krankenhaus gebracht.

Die "Friends" wurde zu richtigen Freunden

Zehn Jahre lang standen Schwimmer und LeBlanc gemeinsam mit ihren Co-Stars Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Lisa Kudrow (61) und Matthew Perry (1969-2023) für die Erfolgsserie vor der Kamera. Während der Dreharbeiten zur Sitcom, die sich bis heute als Erfolg erweist, erlebten die Darsteller sicherlich so einiges am Set. Dabei entwickelte sich eine waschechte Freundschaft zwischen den Schauspielern. Auch James Burrows (84), der Regisseur der Serie, hatte seinen Teil dazu beigetragen, wie er in seinen Memoiren "Directed by James Burrows" verriet. Als Regisseur sei er dafür zuständig gewesen, alles in seiner "Macht stehende zu tun, um eine Gemeinschaft innerhalb des Casts zu fördern und eine neue Gruppe von Schauspielern zu formen, sich als Gruppe zu verhalten und einander zu respektieren".

"Das erste, was ich getan habe, um dies zu schaffen, war sicherzustellen, dass die Besetzung jede Gelegenheit hatte, Freunde im wirklichen Leben zu werden", so Burrows. Dafür bat der heute 84-Jährige Les Moonves (75), zu der Zeit Präsident bei Warner Bros. Television, um den Firmenjet und flog mit dem noch jungen Cast nach Las Vegas. Dort gingen sie gemeinsam essen und spielten das ein oder andere Glücksspiel in der Metropole.