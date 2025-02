Nach "hasserfüllten" Kommentaren David Schwimmer fordert Musk auf, Kanye West von X zu verbannen

David Schwimmer zeigt seine Wut über Kanye Wests Aussagen. (jom/spot)

SpotOn News | 09.02.2025, 16:00 Uhr

"Friends"-Star David Schwimmer hat nach den erneuten antisemitischen Äußerungen von Kanye West bei X den Plattform-Chef Elon Musk dazu aufgerufen, den Account des Sängers zu sperren.

Schauspieler David Schwimmer (58) hat seine Wut über Rapper Kanye West (47) und dessen neue Reihe verstörender Posts bei X in einem Instagram-Beitrag deutlich zum Ausdruck gebracht. Das Posting auf seinem Account mit rund acht Millionen Followern beginnt er mit: "Das ist so 2022."

Nachdem West bereits 2022 mit seinen verbalen antisemitischen Entgleisungen für Schlagzeilen gesorgt hatte, fiel er kürzlich erneut mit antisemitischen Äußerungen auf der Plattform X negativ auf. "Wir können einen gestörten Fanatiker nicht davon abhalten, hasserfüllte, ignorante Galle zu spucken, aber wir können aufhören, ihm ein Megaphon zu geben, Mr. Musk", schreibt Schwimmer in seinem Beitrag und richtet seine Worte damit an X-Chef Elon Musk (53).

David Schwimmer: Kanye West "von allen sozialen Medien verbannen"

Kanye West habe knapp 33 Millionen Follower auf der Plattform X. "Das sind doppelt so viele Menschen wie es Juden gibt", schreibt Schwimmer. Wests "kranke Hassreden" würden zu Gewalt gegen Juden im realen Leben führen. "Ich weiß nicht, was schlimmer ist, die Tatsache, dass er sich als Nazi identifiziert (was impliziert, dass er alle marginalisierten Gemeinschaften, einschließlich seiner eigenen, ausrotten will) oder die Tatsache, dass es nicht genügend Empörung gibt, um ihn von allen sozialen Medien zu entfernen und zu verbannen. Schweigen ist Mittäterschaft."

In seiner neuen Tirade gab Kanye West unter anderem an, dass er sich "niemals" für seine Kommentare über Juden entschuldigen werde. Im Dezember 2023 hatte der Musiker noch für seine antisemitischen Äußerungen um Vergebung gebeten, mit denen er ein Jahr zuvor für Aufsehen gesorgt hatte. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der Rapper einen auf Hebräisch verfassten Post, in dem er sich "aufrichtig bei der jüdischen Gemeinschaft" für seine Worte und Handlungen entschuldige. Weiter hieß es: "Es war nicht meine Absicht, zu beleidigen oder zu erniedrigen. Ich bedaure zutiefst jeden Schmerz, den ich möglicherweise verursacht habe."

Als West, der sich offiziell Ye nennt, im Oktober 2022 mit seinen Posts bei X, damals noch Twitter, in die Schlagzeilen geriet, sperrte der Kurznachrichtendienst kurzzeitig seinen Account. Außerdem beendeten der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und andere Marken die Zusammenarbeit mit dem Musiker.