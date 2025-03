Stars David Schwimmer nimmt Hollywood ins Visier

David Schwimmer - January 2020 - Getty Images - National Television Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2025, 17:10 Uhr

David Schwimmer hat Hollywood-Stars dafür kritisiert, dass sie sich weigern, sich gegen Antisemitismus auszusprechen.

Der 58-jährige Schauspieler sprach letzte Woche auf der Konferenz ‚Never is Now‘ der Anti-Defamation League in New York City, wo er seine „Helden“ kritisierte, die inmitten des aktuellen Konflikts im Nahen Osten geschwiegen haben.

Laut ‚DailyMail.com‘ sagte der ‚Friends‘-Star: „Viele Menschen, die ich respektiere, sogar einige meiner Helden in Unterhaltung, Musik und Sport, haben sich dafür entschieden, sich bedeckt zu halten und diese Sache auszusitzen. Darunter sind einige, deren Karriere darauf beruhte, dass sie sich auf ihre jüdische Identität besangen, und andere, die dafür gelobt wurden, Juden auf der Leinwand zu spielen.“ Einige von seinen Kollegen machen viel hinter den Kulissen, privat und auf ihre eigene Weise, aber so viele hätten sich laut Schwimmer entschieden, überhaupt nichts öffentlich zu sagen. „Und wenn ich ihnen etwas direkt sagen kann: Ich wünschte wirklich, Sie würden es tun. Ich wünschte, Sie würden aufstehen. Ich wünschte, Sie würden sprechen, denn Ihre Stimme wäre so bedeutungsvoll für Ihre Fans, die Sie lieben, für Ihre Community-Mitglieder, die Sie brauchen, für Leute, die jetzt ein wenig Solidarität gebrauchen können.“

Niemand verlange von diesen Stars, den Nahostkonflikt zu lösen, doch was aktuell in der Gesellschaft passiere, ist für den Schauspieler nicht mehr tolerierbar: „Sagen Sie einfach, dass Sie mit Ihren jüdischen Freunden, Kollegen und Nachbarn gegen Hass stehen, und was auf unserem College-Campus und in unseren Schulen und in jüdischen Unternehmen passiert, ist völlig inakzeptabel.“