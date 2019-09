Davin Herbrüggen: Attacke mit Eiern und Kondomen

Im Frühjahr gewann Davin Herbrüggen (21) die letzte „DSDS“-Staffel, veröffentlichte seine Single „The River“ und verschwand danach sang und klanglos in der Versenkung. Nun will er musikalisch wieder angreifen und veröffentlicht seine erste deutsche Single „Oh Wie Du“ (VÖ Ende September 2019).

Doch nun musste er erst einmal eine Attacke über sich ergehen lassen. Wie RTL berichtete wurde Davin Herbrüggens Auto am Wochenende mit Eiern und Kondomen beschmiert. Doch das will der Sänger sich natürlich nicht gefallen lassen und ist den Tätern schon auf der Spur.

Quelle: instagram.com

Täter wurden aufgezeichnet

Auf Instagram erklärt er: „Mein Auto verfügt über ein Kamerasystem, leider habt ihr einen Fehler gemacht, ihr wart sogar noch laut und die Nachbarn haben euch gesehen. Entweder ihr stellt euch selber und das ganze wird etwas strafmildernd für euch ausgehen. Aber wisst ihr was, mich ärgert das gar nicht.“

Gut also, dass Davin so ein hochmodernes Auto besitzt, denn dadurch lassen sich die Täter leicht finden. Mit der eingeschalteten Polizei gab es am Ende sogar noch ein Erinnerungsfoto, für die Beamten war schließlich ein besonderer Tag. Man bekommt nicht täglich eine waschechten „Superstar“ zu Gesicht.