Davina Geiss frisch verliebt: Was geht mit Hoteliers-Sohn Tobias?

01.03.2021 18:47 Uhr

Davina Geiss wird flügge! Ist die Tochter von Robert und Carmen Geiss etwa frisch verliebt oder was bahnt sich da an? Auf den Hoteliers-Sohn Tobias hat sie jedenfalls ein besonderes Auge geworfen!

Alles hat in Südtirol begonnen: Die Geissens verbinden Arbeit mit Vergnügen. Während Carmen Geiss und Robert Geiss mit Innenarchitekt Kurt die Einrichtung des neuen Penthouses besprechen, gibt es für Shania und Davina Action-Überraschungen.

Carmen bemerkt, Davina verhält sich anders

Vor allem Davina ist bei den Outdoor-Activities ungewöhnlich nervös. Ob es wohl an ihrer Höhenangst oder vielleicht doch eher an dem charmanten jungen Herren an ihrer Seite liegt? Carmen und Robert versuchen mit Shania als Spitzel genau das herauszufinden.

Carmen stellt fest: „Davina und Tobias haben sich kennengelernt und ich glaub, die haben sich direkt verstanden – haben Nummern ausgetauscht und sind jetzt im Kontakt. Aber es war für mich schon etwas merkwürdig Davina jetzt so zu sehen. Sie wurde schon etwas nervös. Normalerweise in einer Tour am Babbeln und jetzt auf einmal war da so ne Schüchternheit… Ja mein Gott, ich find das süß!“

Davina ist gereizt

Und auch Papa Robert muss sich eingestehen: „Davina ist jetzt in nem Alter, wo Jungs natürlich sehr sehr interessant sind. Für mich: je weniger ich weiß, desto besser!“

Davina Geiss scheint, was das Thema Tobias angeht, jedoch leicht gereizt zu reagieren, denn als Shania Geiss behauptet: „Ich glaub, der [Tobias] ist sehr schwer verliebt“, kontert Davina genervt: „Boah, halt die Klappe!“ Endet das im Familienstreit?

Urlaub endet im Desaster

Nach Südtirol geht es nach Sardinien: Der Familienurlaub wird mit einem ungewöhnlichen Angebot von Robert eingeläutet: Es darf geshoppt werden, bis die Kreditkarten glühen. Team Robert und Shania gegen Team Carmen und Davina. Wer macht die größten Schnapper?

Was nach großem Spaß für die ganze Familie klingt, wird schnell zur Wutprobe zwischen Davina und Carmen. Die jüngere Generation hat nämlich eine ganz andere Vorstellung davon, was günstig ist. Als Davinas heimlicher Kauf von sündhaft teuren Ohrringen auffliegt, platzt Carmen endgültig der Kragen. War es das mit der Urlaubsstimmung?

Ausstrahlung am 1. März 2021, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar – im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

(TT)