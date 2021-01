„Deadpool“-Star Ryan Reynolds schickt Nachricht an jungen, kranken Fan

17.01.2021 12:48 Uhr

Ryan Reynolds kam der Bitte der Mutter eines krebskranken Jungen nach und schickte diesem einen Videogruß, der seine Wirkung nicht verfehlt.

Ryan Reynolds (44, „Deadpool“) schickt seine Superhelden-Kräfte an einen Jungen, der sie braucht. Der elfjährige Brody Dery kämpft mit einer Krebserkrankung, weshalb seine Mutter Randi sich an Reynolds wandte und um einen Video-Gruß bat. Dass Reynolds binnen 24 Stunden mit einem Video antworten würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Und noch weniger ihr Sohn: „Seine Kinnlade ist ihm heruntergefallen“, verriet die dankbare Mutter dem kanadischen Sender CTVNews.

How cool is this? Huge thanks to @VancityReynolds for taking the time to send a message back to Brody Dery from Prince George. Thanks to everyone for helping get the message to Ryan so fast! @ckpgnews pic.twitter.com/dFJJi6huC1

— Caden Fanshaw (@CadenFanshaw) January 13, 2021