„deep und deutlich“: Neue NDR-Talkshow mit Aminata Belli und MoTrip

View this post on Instagram

Neulich, als wir die Fotos für die neue NDR Talkshow „Deep & Deutlich“ gemacht haben. Make-Up hat @claudiaplath gemacht, der liebe @oliverviana hat assistiert und wahrscheinlich diese Fotos gemacht. #behindthescenes #makingof #photography #photographer #bffde #fotograf #elinchrom #canon #hamburg #fotostudio #comission #ndr #fotograf #portrait #talkshow #hendriklueders #fotofabrique #deepunddeutlich