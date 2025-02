Er wurde nur 54 Jahre alt Def Jam, 50 Cent und andere trauern um Hip-Hop-Produzent Irv Gotti

Musikproduzent Irv Gotti ist mit nur 54 Jahren gestorben. (ili/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 07:52 Uhr

Die Musikwelt ist erschüttert: Irv Gotti, Mitbegründer des legendären Labels Murder Inc. Records, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Stars wie 50 Cent und Def Jam nehmen mit bewegenden Worten Abschied.

Die Hip-Hop-Welt steht unter Schock: Irv Gotti (1970-2025), der einflussreiche Mitbegründer von Murder Inc. Records, ist am Mittwoch (5. Februar) im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Die Nachricht löste eine Welle der Anteilnahme in der Musikbranche aus.

Def Jam würdigt langjährigen Wegbegleiter

Besonders bewegend fiel der Nachruf seines ehemaligen Labels Def Jam (seit 1984) aus, wo Gotti seine Karriere als A&R-Manager begann. In einem Statement auf Instagram schrieb das Label: "Seine Beiträge bei Def Jam, sowohl als A&R-Executive als auch in Partnerschaft mit Murder Inc., haben den Weg für die nächste Generation von Künstlern und Produzenten geebnet." Gotti sei "eine Kraft gewesen, die die Klanglandschaft von Hip-Hop und R&B neugestaltet" habe.

Auch weitere Reaktionen der Hip-Hop-Community zeigen, wie schwer der Verlust ist. Rapper Ye (ehemals Kanye West, 47) teilte die Nachricht auf Instagram mit einem schlichten weißen Tauben-Emoji.

Auch 50 Cent (49) , der zu Lebzeiten ein durchaus spannungsgeladenes Verhältnis zu Gotti hatte, meldete sich via Social Media zu Wort – ganz in seinem charakteristischen Stil, aber nicht ohne Respekt: "Ich rauche auf dat Gotti pack, nah Gott schütze ihn LOL", schrieb er zu einem Foto von sich beim Shisha-Rauchen neben einem RIP-Grabstein.

Vermächtnis lebt weiter

Irv Gotti hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Erbe. Als Mitbegründer von Murder Inc. Records war er maßgeblich am Erfolg von Künstlern wie Ja Rule (48) und Ashanti (44) beteiligt. Ebro Darden, Steve Rifkind sowie Tina Davis gehörten zu den vielen Branchengrößen, die ihre Trauer zum Ausdruck brachten.

"Seine kreative Genialität und unerschütterliche Hingabe an die Kultur brachten unzählige Hits hervor", würdigte Def Jam das Schaffen des verstorbenen Produzenten. Gottis Einfluss auf die Entwicklung des modernen Hip-Hop und R&Bs werde noch lange nachwirken.

Die genauen Umstände seines Todes wurden bislang nicht bekannt gegeben.