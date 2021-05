Demi Lovato hält Abnehm-Komplimente in diesem Falle für deplaziert

Demi Lovato hält Abnehm-Komplimente für gefährlich

24.05.2021 19:30 Uhr

Demi Lovato warnt davor, andere Menschen zu ihrem Gewichtsverlust zu beglückwünschen.

Popsängerin Demi Lovato hatte selbst jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen und weiß daher genau, wie verletzlich sich betroffene Personen fühlen. Selbst gut gemeinte Kommentare könnten oft zerstörerische Konsequenzen haben.

Kommentare besser stecken lassen

„Ich weiß nicht, wer das hören muss, aber wenn du jemanden zu seinem Gewichtsverlust beglückwünscht, kann das genauso schädlich sein, als würdest du jemanden zu seiner Gewichtszunahme beglückwünschen, wenn du mit jemandem sprichst, der sich von einer Essstörung erholt“, schreibt die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Die „Cool for the Summer“-Sängerin rät dazu, Kommentare zum Aussehen einer Person einfach stecken zu lassen. Schließlich wisse man nicht Bescheid, was diese Person bereits durchgemacht habe. „Denn selbst wenn deine Absicht rein ist, kann es dazu führen, dass diese Person um 2 Uhr morgens wach ist und sich den Kopf über diese Aussage zerbricht“, erläutert die Musikerin.

Demi Lovato kämpft noch ums Selbstbewusstsein

Die Freude über Komplimente verfliege meist genauso schnell, wie sie komme. „Fühlt es sich toll an? Ja, manchmal. Aber nur für die laute Essstörung-Stimme in meinem Kopf, die sagt ‚Siehst du, Leute mögen dich lieber dünner‘ oder ‚Wenn du weniger isst, verlierst du sogar noch mehr Gewicht'“, stellt Demi die Problematik heraus.

Sie selbst kämpfe immer noch „jeden Tag“ darum, ihr Selbstwertgefühl nicht nur auf ihren Körper zu reduzieren. (Bang/KT)