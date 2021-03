Demi Lovato: Hat der Ruhm sie psychisch krank gemacht?

29.03.2021 09:51 Uhr

Demi Lovato leidet wegen ihres Ruhms an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die "Confident"-Sängerin glaubte es zunächst nicht, als bei ihr die Störung wegen ihres Promi-Status diagnostiziert wurde, aber sie erkennt nun, dass es an der Hyper-Wachsamkeit liegt, die sie durch ihren Erfolg erlebt.

Mittlerweile hat Demi Lovato gelernt, so gut es geht damit umzugehen und eine Therapie gemacht. Die Musikerin sagte nun im Interview mit der Zeitung „The Sunday Times“: „Zuerst dachte ich: ‚Wow, entschuldigen Sie mal? Wie ist das?‘“

Jetzt ist sie Hyper-Wachsam

Und weiter: „Und der Therapeut erklärte mir die Hyper-Wachsamkeit, die man sich aneignet, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich kann den Auslöser einer Handykamera aus 20 Metern Entfernung hören. Ich kann es spüren, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, auch wenn sie 30 Meter entfernt ist. Es ist diese Hyper-Wachsamkeit.“

Und Demi forderte auch andere, die ihr Leben kommentieren, auf, „eine Meile in ihren Schuhen zu laufen“, bevor sie irgendwelche Kommentare über sie abgeben.

Demi Lovato singt über ihre Überdosis

Im Gespräch fügte sie hinzu: „Es ist sehr einfach, eine Meinung über die Berühmtheit auf dem Cover eines trashigen Magazins zu haben, wenn Sie Ihre Lebensmittel kaufen. Aber niemand wird es jemals wissen, bis er eine Meile in den Schuhen von jemand anderem gelaufen ist.“

In ihrem neuen Song „Dancing with the Devil“ singt Demi über ihre Nahtoderfahrung durch eine Überdosis. Mit ihrer Ehrlichkeit überrascht die Sängerin ihre Fans immer wieder. Die 28-Jährige spricht seit Jahren sehr offen über ihre psychischen Probleme, ihre überwundene Drogensucht und ihren jahrelangen Wunsch zu sterben.

Zwischen Himmel und Hölle

Mit ihrem heute veröffentlichen Song „Dancing with the Devil“ geht die Musikerin das sensible Thema ihrer Überdosis an. In der Single heißt es:

„Ich habe mit dem Teufel getanzt. War außer Kontrolle. Wäre fast in den Himmel gekommen. Es war so knapp. Knapper als ihr denkt. Ein Spiel mit dem Feind. Eine Wette um meine Seele. Es ist schwer, Nein zu sagen, wenn du mit dem Teufel tanzt.“

„Klassische“ bipolare Störung

Der Tanz mit dem Teufel, wie ihn Demi Lovato in ihrem Lyrics betitelt, beschreibt ihre psychische Krankheit sehr passend. Der ehemalige Disney-Star wurde 2011 mit einer bipolaren Störung diagnostiziert.

Die Krankheit zeichnet sich durch extreme Stimmungsschwankungen aus. Den Betroffenen fällt es schwer, sich selbst Grenzen zu setzen, womit sich schneller als andere in ungesunde Verhaltensweisen fallen. Da der unruhige Zustand aus rastlosen Hochs und betrübenden Tiefs für die Erkrankten sehr anstrengend ist, versuchen nicht wenige ihre Gefühle mit Drogen und Alkohol zu betäuben. (Bang/KT)