Demi Lovato identifiziert sich als non-binär

19.05.2021 20:42 Uhr

Via Social Media erklärt Demi Lovato, sich als non-binär zu identifizieren. Der Beitrag eröffne "für mich eine neue Ebene an Verletzlichkeit".

Der Musik- und Schauspielstar Demi Lovato (28) identifiziert sich als nicht-binäre Person. Das hat Lovato auf Twitter mitgeteilt: „Heute ist ein Tag, an dem ich so glücklich bin, mehr aus meinem Leben mit euch allen zu teilen. Ich bin stolz, euch wissen zu lassen, dass ich mich als non-binär identifiziere und meine Pronomen künftig zu they/them ändern werde.“

Today is a day I'm so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward ?

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021