Stars Demi Lovato: So identifiziert der Star sich jetzt Demi Lovatos Geschlechtsidentität ist „fließend“. Der 30-jährige Popstar gibt zu, dass sich seine Geschlechtsidentität von Tag zu Tag ändere. Auf dem Hollywood and Mind Summit in Los Angeles erklärte Demi: „Ich bin ein sehr fließender Mensch. Meine Geschlechtsidentität ist manchmal auch fließend. Ich identifiziere mich an bestimmten Tagen eher weiblich und an anderen Tagen identifiziere […]