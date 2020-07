Demi Lovato schwärmt ohne Ende von ihrem neuen Lover

Demi Lovato kann anscheinend gar nicht genug von ihrem Freund Max Ehrich bekommen. Am Freitag teilte die Sängerin ein romantisches Foto auf Instagram, das ihr "bisheriges Lieblingsbild sein könnte".

Auf dem süßen Kussfoto haben Lovato und Ehrich die Augen geschlossen, während sie dabei grinsen müssen. Das Selfie wurde anscheinend an einem Strand aufgenommen, da im Hintergrund Sand und Meer zu sehen sind.

Quelle: instagram.com

Schwärmereien auf Social Media

„Oh Mann, das könnte mein Lieblingsbild von uns beiden sein … Danke, dass du mich zum glücklichsten Menschen gemacht hast“, schrieb die 27-Jährige Sänger zu dem süßen Schnappschuss. „Ich liebe dich soooo sehr @maxehrich“. Ehrich erwiderte die Liebesbekundung in den Kommentaren. Er antwortete mit einem Herz-Emoji fallen und schrieb: „Ich liebe dich unendlich, Baby.“

Der Schauspieler teilte das Bild auch auf seinem eigenen Instagram-Account mit dem Titel „mi amor“. Lovato antwortete daraufhin natürlich auch wieder: „Ich liebe dich“, was Ehrich wiederum mit vielen Herzen kommentierte. Hach, junge Liebe….

Öffentliche Liebe im Musikvideo

Demi Lovato ist seit März mit Max Ehrich zusammen. Er ist unter anderem für Rollen in Serien wie „The Young and the Restless“ bekannt.

Das Paar machte ihre Beziehung öffentlich, indem sie sich im Musikvideo für Justin Bieber und Ariana Grandes Song “ Stuck with U “ küssten. Seitdem haben sich die beiden nicht gescheut, in sozialen Medien in den höchsten Tönen voneinander zu schwärmen.

Vor zwei Wochen schrieb die Musikerin ihrem Freund zu seinem Geburtstag eine süße Hommage und nannte ihn „einen positiven kleinen Lichtstrahl in ihrem Leben“.